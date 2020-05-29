Hakkarililer, cuma namazını halı sahada kıldı

<br>Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de vatandaşlar, 74 gün sonra kılınan ilk cuma namazını, sosyal mesafeye uyarak halı sahada kıldı. <br>Cuma namazı öncesinde vatandaşlar, Pehlivan Mahallesi'ndeki halı sahanın önünü doldurdu. Güvenlik görevlileri tarafından ateşleri ölçülen vatandaşlar, halı sahaya, sosyal mesafe kurallarına uyarak seccadelerini serip, cuma namazı kıldı.<br>Cuma namazının ardından vatandaşlar, sosyal mesafeye uyarak halı sahadan ayrıldı. DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN<br>2020-05-29 14:56:58<br>
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