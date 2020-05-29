Şemdinli’de cuma namazı kılındı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde aylar sonra cuma namazı kılındı.
İlçe Müftülüğünün belirlediği yerlerde vatandaşlar alınan önlemler çerçevesinde cuma namazını kıldı. Görevli imamlar ve belediye ekipleri gözetiminde araç trafiğine kapatılan Cumhuriyet Caddesi’nde vatandaşlar sosyal mesafe kuralı çerçevesinde namazlarını eda etti.
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