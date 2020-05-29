Yüksekova’da 12 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi polis kontrol noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 12 kilo 300 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, ilimiz Yüksekova ilçesi Efeler Polis Kontrol Noktası’nda durdurulan bir araç üzerinde yapılan aramada 12 kilo 300 gram olan eroin maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup; adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.