Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin talimatıyla Sarı kızın sahibi Mehmet amcaya 20 koyun

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin talimatıyla Sarı kızın sahibi Mehmet amcaya 20 koyun

İHA

– Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bataklığa saplanan ineğinin başından iki gece ayrılmayan Mehmet Emin Atasoy'a, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatlarıyla 20 koyun verildi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin talimatıyla Sarı kızın sahibi Mehmet amcaya 20 koyun

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bataklığa saplanan ineğinin başından iki gece ayrılmayan Mehmet Emin Atasoy’a, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin talimatlarıyla 20 koyun verildi.
İlçeye 17 kilometre uzaklıkta bulunan Dedeler köyünde geçtiğimiz günlerde nehir sazlığında bataklığa saplanan ineğinin başından ayrılmayan Mehmet Emin Atasoy, İhlas Haber Ajansı’nın yaptığı haberle ülke gündemine geldi. Konuya duyarsız kalmayan hayırseverler Mehmet amca için seferber olurken, Hakkari Valiliği İl Özel İdare bütçesinden de Atasoy’a 20 koyun verildi. Hakkari Tarım ve Orman İl Müdürü Vahap Şimşek, Yüksekova Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Emin Yiğit ile beraber 20 koyunu Dedeler köyüne götürerek Sarı kızın sahibi Mehmet amcaya teslim etti.

’’Bana bu mutluluğu yaşatan herkese teşekkür ediyorum’’
Sarı kızın Sahibi Mehmet Emin Atasoy, ’’Ben buradan öncelikle Cumhurbaşkanımıza, Tarım ve Orman Bakanımıza, valimize ve kaymakamımıza hayırsever vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bana her şekilde yardımcı oldular. Beni hiç yalnız bırakmadılar. Bugün ise bana Bakanımızın aracılığıyla 20 koyun getirdiler. Kaymakamımız Osman Doğramacı ise hayvanlarım için yeni ahır yapımı için malzeme ve usta verdi. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum” dedi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Hakkari Tarım ve Orman İl Müdürü Vahap Şimşek, ’’Bundan bir kısa süre önce Dedeler köyümüzde Mehmet Emin Atasoy’un çiftçimizin ineği çamura saplanmıştı ve bir an başından ayrılmamıştı. Mehmet beyin durumu ile ilgili Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’nin destek ve talimatlarıyla, 20 koyunu kendisine getirdik. Koyunların kendisine bereketli ve hayırlı olmasını diliyorum. Mehmet beyin Tarım ve hayvancılıkla ilgili bütün iş ve işlerinde yakında takip edeceğiz yardımcı olacağız. Bu kapsamda ilimizde 3 yıldır merkezde ve köylerde, Yüksekova’da Manda üzerinde projelerimiz var biz bunu uyguluyoruz. Ve sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımıza biz proje kapsamında Manda dağıtıyoruz. Yüksekova ilçemizde manda sayımız 21 idi bugün yaklaşık 600’ün üzerinde mandamız oldu. Şemdinli, Derecik ve Çukurca ilçelerimizde bu kapsamda küçükbaş dağıtımını yaptık. Bu güne kadar toplamda 3 bin 363 adet koyun, bin 500 civarında keçi dağıttık. Arıcılık ile ilgili de 3 yıl içerisinde 5 bin 500 arılık kovan dağıttık, bin arı kovanı daha dağıtacağız. Yerelde de yürüttüğümüz projelerde de Hakkari Valisinin çok ciddi destekleri oldu. İl Özel İdare bütçesi ile ilgili çok ciddi destekleri oldu. İlimizde DAKA ve DAP üzerinde yürüttüğümüz bu tür çalışmalar var. Bu kapsamda emeği geçen Bakanımıza, bakanlık personellerine ve Valimize şükranlarımızı arz ediyoruz. Buradan da tekrardan Mehmet Emin Atasaoy’a hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz” dedi

Doğramacı: “Duyarlık gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz’’
Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı ise “Bilindiği üzere Dedeler köyünde Mehmet Emin amcamızın bir ineği nehir sazlığında bataklığa battıktan sonra ülkemizin birçok yerinde duyarlı vatandaşlarımız bu konuya sahip çıktılar. Bizde an itibariyle kurumlarımızı Valiliğimizin önderliğinde konuyla ilgilendik. Sonuç itibari ile ineğimiz yerinde kurtuldu. Ve sonrası gördüğümüz tablo tabi ki memleket adına umut vericiydi. Birçok vatandaşımız Mehmet Emin amcamıza ve ailesine sahip çıktılar. Şuanda 4 ineği oldu. Valiliğimizin bir projesi olan 20 koyun ile faydalandırıldı. Böylece Mehmet amcamızın önemli bir sorunu ortadan kaldırılmış oldu. Tabi bunun yanında bizde Kaymakamlık olarak, amcamızın ahır problemi vardı. Bizde ahırın yapımına destek vermek adına kendi kurumlarımızca gerekli çalışmaları başlattık. İnşallah en kısa zamanda ahırda tamamlanıp mülk sahibi olduğu hayvanlarla beraber sağlıklı bir ortamda hayvancılığa devam edecektir. Çocuklarına da, ailesine de bakmaya da devam edecek. Buradan özellik tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar ciddi bir duyarlık gösterdiler. Her yerden her kademeden herkes bir şekilde aradılar, hal hatırlarını sordular. Bizde aradılar ne yapabiliriz diye sordular ve hepsine de tek tek teşekkür ediyoruz. Devletimiz bütün imkânlarıyla vatandaşının yanındadır. Vatandaşlarımız da her zorluğun üstesinden geleceklerini gösterdiler. Hepsine teşekkür ediyoruz“ ifadelerini kullandı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kumru kuşu balkona yuva yaptı
YEREL HABERLER Kumru kuşu balkona yuva yaptı
Yüksekova’da Suüstü köyünde karantina sona eriyor
YEREL HABERLER Yüksekova’da Suüstü köyünde karantina sona eriyor
Yüksekova’da 12 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Yüksekova’da 12 kilo 300 gram uyuşturucu ele ...
Şemdinli’de cuma namazı kılındı
YEREL HABERLER Şemdinli’de cuma namazı kılındı
Hakkarililer, cuma namazını halı sahada kıldı
YEREL HABERLER Hakkarililer, cuma namazını halı sahada kıldı
Yüksekova'da ilk cuma namazı, halı sahada kılındı
YEREL HABERLER Yüksekova'da ilk cuma namazı, halı sahada kılındı
500 yıllık tarihi caminin avlusunda cuma namazı
YEREL HABERLER 500 yıllık tarihi caminin avlusunda cuma namazı
Şükür kurbanının kesildiği Hakkari’de cuma namazı
YEREL HABERLER Şükür kurbanının kesildiği Hakkari’de cuma namazı
500 yıllık caminin avlusunda Cuma namazı hazırlığı
YEREL HABERLER 500 yıllık caminin avlusunda Cuma namazı hazırlığı
Hakkari’de Cuma namazı kılınacak alanlarda çalışma
YEREL HABERLER Hakkari’de Cuma namazı kılınacak alanlarda çalışma
Vali Akbıyık: “Cilo Sat Dağlarını turizme açacağız”
YEREL HABERLER Vali Akbıyık: “Cilo Sat Dağlarını turizme açacağız”
Hakkari’de gıda denetimi
YEREL HABERLER Hakkari’de gıda denetimi
Hakkari’deki iş yerleri dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Hakkari’deki iş yerleri dezenfekte edildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X