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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari’de bazı duyarsız vatandaşlar parklarda kirliliğe sebebiyet veriyor

İHA

Hakkari Belediyesine park ve bahçelerde temizlik çalışmalarına devam ederken, bazı duyarsız vatandaşlar parklarda kirliliğe sebebiyet veriyor.

Hakkari’de bazı duyarsız vatandaşlar parklarda kirliliğe sebebiyet veriyor

Hakkari Belediyesine park ve bahçelerde temizlik çalışmalarına devam ederken, bazı duyarsız vatandaşlar parklarda kirliliğe sebebiyet veriyor.
Hakkari Belediyesinin kente kazandırdığı kent park ve şehrin değişik mahallelerindeki parklarda dinlenmeye gelenler tarafından kirletilmesi tepkilere neden oldu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından önceki gün çimleri biçilen ve çöplerden arındırılan parkın yeniden kirletildiği belirtildi. Park alanının değişik noktalarında çöp kutuları bulunmasına rağmen yeşillik alanların üzerine rastgele atılan çöpler çevre kirliliğine neden oldu. Harekete geçen ekipler yeniden parkı alanında genel bir temizlik çalışması başlattı.
Çevreye atılan çöplerden en büyük sorunu çekirdek kabukları, dondurma külahları, sigara izmaritleri ve naylon oluşturduğunu belirten belediye yetkilileri, özellikle çimlerin arasına giren çekirdek kabuklarının temizlenmesinin çok zor olduğunu ifade ettiler. Her gün düzenli olarak parkları temizlemelerine rağmen vatandaşların sergilediği bu bilinçsiz davranışın önüne geçemediklerini kaydeden yetkililer; bank, çardak, kamelya ve çocuk oyun grupları gibi araç ve gereçlere de zarar verildiğini belirterek, herkesi duyarlı olmaya çağırdılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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