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Çukurca’da sokak hayvanlarına mama verildi

İHA

– Hakkâri'nin Çukurca Belediyesiyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından sokak hayvanlarına mama verildi.

Çukurca’da sokak hayvanlarına mama verildi

– Hakkâri’nin Çukurca Belediyesiyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından sokak hayvanlarına mama verildi.
Konuyla ilgili bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Naci Sevinç, ilçe merkezi, köyler ve karakolların çevresinde bulunan hayvanları tespit ettiklerini belirterek, “Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüzle ortak yürüttüğümüz bir proje ile hayvanlarımıza mama verildi. Amacımız duyarlı hayvan severlerle birlikte sokak hayvanlarımıza sahip çıkmak ve belirli zaman diliminde ihtiyacı olan mamayı temin etmektir. Bundan sonrada bu tür çalışmalar Çukurca Belediye olarak düzenli bir şekilde devam edecektir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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