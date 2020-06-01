Hakkari'de larva ilaçlama çalışmaları sürüyor

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekibi, kentte toplum sağlığını tehdit eden karasinek ve sivrisinek larvalarına karşı ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Yaz aylarının başlıca sorunlarından olan sinek ve haşerelere karşı şehir merkezindeki su birikintileri, bataklık, kanallar, fosseptik, gölet, çukurlar ve gübrelik alanlarda etkin bir şekilde ilaçlama yapılıyor. Yapılan çalışmada biyolojik ilaçlar kullanılarak larvaların tamamen yok edilmesi hedeflenirken, diğer canlıların ilaçlamalardan etkilenmemesi sağlanıyor. Çalışmaların 15 gün arayla mekanik pülverizatörle ile sürdürüleceği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.