Yüksekova'da 8 kilo 800 metamfetamin ele geçirildi

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir ikamette yapılan aramada 8 kilo 800 metamfetamin ele geçirildi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yüksekova ilçesi Ovaiçi köyündeki bir ikamette uyuşturucu ve uyarıcı madde bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “Yapılan çalışmalarda, 8 kilo 800 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, olay ile ilgili olarak 1 şahıs gözaltına alınmıştır” denildi.

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