Şemdinli Belediye Başkanı Saklı, koronavirüsü yendi

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<br>Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi Belediye Başkanı Tahir Saklı, 12 gün süren koronavirüs tedavisin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Belediye Başkanı Saklı, doktor ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.<br>Belediye Başkanı Tahir Saklı'nın yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca, 20 Mayıs'ta Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 12 günlük tedavisinin ardından Saklı, sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Doktor ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden Başkan Saklı, kendisini hastane bahçesinde bekleyen belediye personeline de teşekkür ettikten sonra Belediye Başkan Yardımcı İsmet Öktem tarafından evine götürüldü. DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Şemdinli Azer DEMİR<br>2020-06-02 11:23:34<br>

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