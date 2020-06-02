Şemdinli Belediye Başkanı koronayı yendi

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, yakalandığı korona virüsü yenerek taburcu oldu.

Geçtiğimiz günlerde korona virüs testi pozitif çıktığı için Şemdinli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan AK Parti’li Belediye Başkanı Tahir Saklı’nın tedavisi tamamlandı. Tedavinin ardından sağlığına kavuşan Saklı, hastane yönetimi ile vedalaşarak taburcu oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.