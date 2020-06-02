Yüksekova'da PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

'55 yaş için hiç fena değil'

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<br>Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,(DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait mayın, silah, el bombası ve yaşam malzemesi ele geçirildi.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ,Yüksekova ilçesine bağlı Gürkavak köyü ve Ortakçı Mezrasında bölücü terör örgütü mensuplarına ait silah ve mühimmat bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi aramatarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait mayın, doçka ağır makineli tüfek ve sehpası, AK47 kalaşnikof piyade tüfeği, el bombası, çok sayıda yaşam malzemesi ve tıbbi malzeme ele geçirildi. <br>Ele geçirilen mühimmatlar, olay yerinde kontrollü şekilde imha edilirken, bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN<br>2020-06-02 20:01:13<br>

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