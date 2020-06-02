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Hakkari'deki kayak merkezine 120 yataklı otel

DHA

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)DOĞU Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) desteklediği 'Hakkari dünyaya açılıyor' projesi kapsamında, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde yapılacak olan 120 yataklı otelin inşaat çalışmalarına başlandı. Hakkari Valiliği ve DAKA'nın destekleriyle kentteki Merga Bütan Kayak Merkezi'nde yapılacak 120 yataklı otelin inşaatına başlandı. Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, beraberindeki Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Süreyya Doğan, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür ile Gençlik ve Spor...

Hakkari'deki kayak merkezine 120 yataklı otel

<br>Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)DOĞU Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) desteklediği 'Hakkari dünyaya açılıyor' projesi kapsamında, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde yapılacak olan 120 yataklı otelin inşaat çalışmalarına başlandı.<br>Hakkari Valiliği ve DAKA'nın destekleriyle kentteki Merga Bütan Kayak Merkezi'nde yapılacak 120 yataklı otelin inşaatına başlandı. Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, beraberindeki Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Süreyya Doğan, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ile birlikte otel inşaat çalışmalarının yapıldığı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu.<br>Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Valiliğin destekleriyle turizm sektörünü kalkındırmayı amaçlayan Mergabütan Kayak Merkezi'ne yapılan Sporcu Konaklama Merkezi inşa çalışmalarını yerinde denetleyen Vali Akbıyık, daha sonra kayak merkezinde inşaat çalışmalarına başlanan otel ile ilgili açıklamalarda bulundu.<br>'HAKKARİ, KIŞ TURİZMİNİN MERKEZİ OLACAK'<br>Vali Akbıyık, inşaat çalışmalarına başlanan otelin 120 yataklı olacağını belirterek, "50 adalı, 36 standart, 2 suit olmak üzere 120 yataklı olacak. Hakkari Merga Bütan Kayak Merkezi kış turizminde önemli bir yer alacak. Otelimize bugün ilk kazmasını vurduk. Hakkari'mize, Türkiye turizmine hayırlı uğurlu olsun. Buranın iki yıl bir süresi var. Ancak hedefimiz kısa sürede inşa etmek. Kayak merkezi ilimiz ekonomisi, turizmi, sosyal, kültüreli ve spor için önemli bir yer.  Ülkemizde birçok önemli kayak merkezi var. Ancak kar fazla kalmıyor. Burada kar fazla kaldığı için civar ülkeler İran, Irak açısından önemli bir kış turizm merkezi olacak. Buranın en büyük sorunu olan konaklama sonunu da gidermiş olacağız. Bunun yanında başka projelerimizde var. İnşallah 2023'e kadar çok farklı bir Hakkari karşımıza çıkacak" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN<br>2020-06-02 20:52:43<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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