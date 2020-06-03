Hakkari’de sosyal mesafe denetimi

Hakkari’de kuaförler, berberler, kafe ve lokantalar denetlenerek, sosyal mesafe, maske ve el hijyeni konularında uyarıldı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın korona virüs tedbirleri kapsamında başlattığı denetimler aralıksız olarak sürüyor. Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Kontrol Birimi ve Zabta Müdürlüğü ekipleri, kentteki birçok iş yerine yönelik denetimlerine devam ediyor. Her gün düzenli olarak bayan kuaförleri, berberler, kafe ve lokantalar denetlenirken, iş yeri sahiplerine sosyal mesafe, maske ve el hijyeni konularında da uyarı yapıldı.

Yapılan uyarılara azami gayret gösteren iş yeri sahipleri de, hem kendileri hem de müşterilerinin sağlığı için kurallara uyduklarını ve belediye denetim ekiplerine ise teşekkür ettiler.

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