Hakkari’de infaz Gece silahlı kişilerce evinden alınan kişi başından vurulmuş halde bulundu

Hakkari’nin Oğul köyünde yaşayan 4 çocuk babası Orhan Adıyaman, kimliği belirsiz kişilerce gece saatlerinde evinden alındıktan bir süre sonra başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 24.00 sıralarında merkeze bağlı Oğul köyünde meydana geldi. Köyde tarım ve hayvancılıkla uğraşan 40 yaşlarındaki Orhan Adıyaman, kimliği belirsiz silahlı kişilerce evinden alındı. Bir süre sonra gelen silah sesleri üzerine yapılan aramada, Orhan Adıyaman evinin 100 metre ilerisinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Orhan Adıyaman’ın ailesi, köylerinin kırsal bir alanda bulunduğunu belirterek, “Burada 45 ev var. Gece kapımız çalındı. Kapıyı açtık 2 kişiydiler. ‘Orhan burada mı’ dediler. Sonra alıp gittiler. Hemen köy evlerine durumu bildirdik, aramaya başladık. Sonra birkaç silah sesi geldi. Eve gelenlerin eşkali terör örgütü PKK’yı gösteriyordu. Çünkü konuşmaları ve elbiseleri de terör örgütünü gösteriyordu” dedi.

Valilik yetkilileri, güvenlik güçlerinin ailenin beyanı üzerine olayı çok yönlü şekilde araştırarak bölgede geniş çaplı operasyon başlattığını belirtti.

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