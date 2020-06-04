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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüksekova’da ‘Süper Ay’ görüntülendi

İHA

Yüksekova’da ‘Süper Ay’ görüntülendi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ’Süper Ay’ görenleri kendine hayran bıraktırdı.

Ayın dünyaya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak gözlemlenen ’Süper Ay’ Yüksekova ilçesinde de görüntülendi. Bulutların olmaması ’Süper Ay'ın net bir şekilde görülmesine neden olurken doyumsuz manzara dikkatleri çekti. Normalden yüzde 14’e kadar daha büyük gözlemlenebilen ve yüzde 30 daha parlak görülen Süper Ay’ın tüm parlaklığı ve görkemiyle oluşturduğu güzel görüntü vatandaşlar tarafından da cep telefonlarıyla kayıt altına alındı.

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