112 Acil Çağrı Merkezine karga ihbarı Damdan düşün karga tedavi edildi

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Hakkari’de 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine damdan düşen karga veteriner ekibi tarafından tedavi edilerek doğal yaşam alanına geri bırakıldı.

12 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine bir karganın damdan düşerek yaralandığı bilgisi üzerine Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Duyarlı bir vatandaşın sahip çıktığı karganın tedavisi olay yerinde yapılarak tekrar doğal yaşam alanına bırakıldı.

Hakkari’deki vatandaşların hayvanlar konusunda çok duyarlı olduğunu belirten veteriner ekipleri, bu duyarlılıktan dolayı vatandaşlara teşekkür ettiler.

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