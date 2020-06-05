Hakkari-Van karayolu çöplerden arındırıldı

Hakkari Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından HakkariVan karayolundaki çöpler temizlendi.

Kent merkezinden başlayıp şehirden 7 kilometre mesafede bulunan HakkariVan karayolu üzerindeki Depin Polis Kontrol Noktasındaki çöpleri alan ekipler, daha sonra da Van güzergahına doğru karayolu kenarında çöp topladılar. Bazı güzergahlarda çöp konteynerleri bulunmasına rağmen sürücü ve yolcuların yol kenarına rastgele çöp atağını belirten vatandaşlar, temiz bir çevre için herkesin belediye ekiplerine yardımcı olması çağrısında bulundu.

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