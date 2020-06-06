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Yüksekova'da karla mücadele

DHA

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA, (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi İkiyaka Dağları'nın yakınındaki Göllerbaşı mevkisinde, askeri üs bölgelerine ulaşım sağlayan yollarda karla mücadele çalışması yürütülüyor. Bölgedeki kar kalınlığı ise yer yer 7 metreyi aşıyor.    Türkiye genelinde sıcak havalar etkili olmaya başlarken, Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan İkiyaka Dağları'nın Göllerbaşı bölgesinde ise karla mücadele çalışması yürütülüyor. İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği'nin karla mücadele ekipleri, askeri üs bölgelerine ulaşım sağlayan karla kaplı 16...

Yüksekova'da karla mücadele

<br>Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA, (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi İkiyaka Dağları'nın yakınındaki Göllerbaşı mevkisinde, askeri üs bölgelerine ulaşım sağlayan yollarda karla mücadele çalışması yürütülüyor. Bölgedeki kar kalınlığı ise yer yer 7 metreyi aşıyor.   <br>Türkiye genelinde sıcak havalar etkili olmaya başlarken, Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan İkiyaka Dağları'nın Göllerbaşı bölgesinde ise karla mücadele çalışması yürütülüyor. İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği'nin karla mücadele ekipleri, askeri üs bölgelerine ulaşım sağlayan karla kaplı 16 kilometrelik yolun açılması için 11 gündür aralıksız yoğun bir çalışma yürütüyor. Kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu bölgede ekipler, kar küreme araçlarının yanında zaman zaman ekskavatör de kullanıyor. DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN<br>2020-06-06 11:07:24<br>

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