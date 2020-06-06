Vali Yardımcısı Duruk Uyanık mezrasını ziyaret etti

Hakkâri İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, Otluca köyüne bağlı Uyanık mezrasını ziyaret etti.

Hakkari’ye geldiği günden beri köy ve mezra ziyaretlerini aralıksız sürdüren Vali Yardımcısı Duruk, ziyaret ettiği köylerde halkın yoğun ilgisi ile karşılanıyor. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, İstanbul Borsagold Yönetim Kurulu Başkanı işadamı Sabahattin Baş ile birlikte kent merkezinden 10 kilometre mesafede bulunan Otluca köyüne bağlı Uyanık mezrasını ziyaret eden Duruk, köyün ileri gelenlerinden Hurşit Taş ile birlikte mezrada incelemelerde bulundu.

Vali Yardımcısı Duruk ve beraberindekileri köylerinde ağırlamaktan onur duyduklarını belirten Hurşit Taş, bu anlamlı ziyaretten dolayı kendilerine teşekkür etti.

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