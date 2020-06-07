Yüksekova’da dolunay güzelliği

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ortaya çıkan dolunay izleyenleri kendine hayran bıraktı.
Yüksekova ilçesinde gün batımı sonrası ortaya çıkan dolunayın güzelliği izleyenleri mest etti. Dolunayın cami minaresiyle ile oluşturduğu manzaralar kendine hayran bıraktı. Vatandaşlar ayın muhteşem görüntüsünü cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.