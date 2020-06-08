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Yılan görülen ev ilaçlandı

İHA

Hakkari'de yılan görülen bir ev, belediye ekipleri tarafından ilaçlandı.

Yılan görülen ev ilaçlandı

Hakkari’de yılan görülen bir ev, belediye ekipleri tarafından ilaçlandı.
Bağlar Mahallesi’ndeki toprak evde ikamet eden bir aile, evlerinde yılan görünce hemen yetkililerden destek istedi. Mahalleye hemen hareket eden Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, evin tavan kısmı ve tüm odalarını ilaçladı.
İsminin açıklanmasını istemeyen aile, evlerinde iki yılan gördüklerini ve korkudan uyuyamadıklarını söylediler. Aile fertleri, evin ilaçlamasından dolayı belediye ekiplerine teşekkür ettiler.

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