Şemdinli'de top mühimmatıyla güçlendirilen el yapımı patlayıcı ele geçirildi

<br>Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait 6'sı top mühimmatı, 1'i amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 7 adet el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.<br>Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şemdinli ilçesinin Tütünlü Köyü kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan arazi arama-tarama çalışmalarında, teröristlere ait 6'sı top mühimmatı, 1'i amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 7 adet el yapımı patlayıcı ile 10 metre kablo, 2 elektrik infilaklı fitil ile güçlendirilmiş fünye ve 1 uyku tulumu ele geçirildi. Patlayıcılar imha edilirken, operasyon sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN<br>2020-06-08 14:16:53<br>
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