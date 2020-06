Hakkari'deki okullarda LGS hazırlığı

– Hakkari’de 6 bin 776 öğrencinin gireceği Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi okullarda korona virüsü tedbirleri kapsamında hazırlık yapıldı.

LGS’nin yapılacağı okullarda sınav süresince sağlık konusunda alınacak olan tüm tedbirlerin tamamlanma aşamasına geldiğini ifade eden Hakkari Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, dünyadaki salgın nedeniyle bu yıl yaklaşık üç aydan beri eğitim öğretime uzaktan devam etmek zorunda kaldıklarını hatırlattı. Müdür Gür, "Cumhurbaşkanımızın da ifadesiyle 30 Ağustos’a kadar okullarımız kapalı kalacak. Bu arada önümüzde hem bizim için hem de öğrencilerimiz için ciddi olan LGS var. Bu sınavda en önemli önceliğimiz sağlık olacak. Daha önce alınan kararlar ışığında organizasyonumuzu yapıyoruz. Dezenfekteye karşı herhangi bir alerjisi olan öğrencimiz olabilir düşüncesiyle 96 okulumuzun bütün dezenfeksiyonunu müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan dezenfekte ekipleriyle sınava iki gün kala bitireceğiz. Öğrencilerimizi velileri okula getirecek, yalnız okul bahçelerine velilerimizi alamayacağız. Okula kadar maskeyle gelecek olan öğrencimizi, okul bahçesine geldiği andan itibaren sınav görevlilerimiz karşılayacak ve kendisine yeni bir maske verilecek. Elleri dezenfekte edildikten sonra sınav salonlarına alınacak öğrencilerimiz, oturmadan önce sınav kağıtları ve diğer ihtiyaç duydukları her şeyi sıralarında hazır bulacaklar. Sınav başladıktan sonra dilerlerse maskelerini çıkarabilecekler. Birinci oturumun sonunda 45 dakikalık bir ara olacak. Bu verilen arada öğrencilerimiz sosyal mesafeye uyarak okul bahçelerinde vakit geçirebilecektir. Akabinde ikinci oturuma alınacak öğrencilerimizin maskeleri yenileriyle değiştirilecek ve her sınıfa ayrı ayrı konulan el solüsyonu ile elleri dezenfekte etmeleri sağlanacaktır. Çocuklarımızın sınavlarını etkileyecek herhangi olumsuz bir durumla karşılaşmamak için her türlü önlemimizi almış bulunuyoruz" dedi.

