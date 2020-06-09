Vali Yardımcısı Duruk sıcak su kaynağını denetledi

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, HakkariVan sınırındaki Sarıtaş köyü civarındaki sıcak su kaynağının bulunduğu alandaki çalışmaları yerinde denetledi.

Köy ve mezralara ziyaretlerini aralıksız olarak sürdüren ve yapılan yol yapım ve sanat yapıları çalışmalarını yerinde denetleyen Vali Yardımcısı Duruk, İstanbul Borsagold Yönetim Kurulu Başkanı Sabahattin Baş ve il özel idaresi teknik ekibi ile birlikte HakkariVan karayolu üzerinde bulunan Sarıtaş köyü civarındaki sıcak su kaynağında yapılan çalışmaları denetledi.

Kent merkezinden 50 kilometre uzaklıkta Zap Suyu kenarından çıkan doğal termal su kaynağı, yaz boyunca Van ve Hakkari’nin yanı sıra Yüksekova, Başkale ile Şemdinli ilçeleri ve köylerinden gelenlere şifa kaynağı oluyor. Hakkari Valiliği İl Özel İdaresi doğal termal su kaynağının değerlendirmesi için başlattığı çalışmalar ise devam ediyor.



“Doğal termal su kaynağı bölge ekonomisine katkıda bulunacak”

Vali Yardımcısı Duruk, yapılan jeofizik çalışmalar sonucunda sıcak su olduğuna kanaat getirdiklerini ve gerekli çalışmaların başladığını söyledi. Duruk, “Bu doğal termal su kaynağı bölgesinde birtakım projelerimiz de var. Termal otel projemiz var. Fizik, tedavi ve rehabilitasyon merkezi, yine burada vatandaşlarımızın istifadesine sunabileceğimiz seralar yapacağız. Hakkari ve bölgenin hem turizm hem de ekonomisine katkı yapacağını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



İş adamı Baş’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

Hakkari’de ziyaretlerde bunan İstanbul Borsagold Yönetim Kurulu Başkanı iş adamı Sabahattin Baş ise devletin Hakkari’ye büyük önem verdiğini belirterek, Hakkari’nin her yönüyle gelişmeye başladığını söyledi. Baş, “Ben Siirtli olabilirim ama Hakkari'de büyüdüm ve Hakkari benim memleketim. Hakkari halkı cana yakın, misafirperver ve hizmetin en iyisine layıktır. Yöreyi her yönüyle kalkındıran ve Hakkari halkının talebini geri çevirmeyen Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunarız. Hakkari’de bulunduğum süre içersinde Mir Kalesi’nin halka kazandırılması, HakkariVan yolunda seyir tepesi ve Zap Vadisi kenarında sosyal tesis projesi ve Merzan Mahallesi’nde bulunan Golazüryan göletinde sosyal tesis projesi çalışmalarının başlatıldığını öğrendim. Valimize ve emeği geçen herkese yöre halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.



Tatlı köyde tatlı kahvaltı

Vali Yardımcısı Duruk ve beraberindekiler, Hakkari’de seyyid ailelerinin bulunduğu ve yörede en çok vali, kaymakam, mühendis, öğretmen ve avukat yetiştiren köylerin başını çeken HakkariVan karayolu üzerindeki Tatlı köyünü de ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Duruk ve beraberindekiler, köyün illeri gelenleri ile bir süre sohbet ederek onların sorun ve sıkıntılarını yerinde dinledi. Köylülerle birlikte kahvaltı yapan Vali Duruk ve beraberindekiler, daha sonra köyden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.