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Hakkari’de numarataj çalışması

İHA

Hakkari Belediyesi numarataj ekiplerince kenti tüm mahallelerinde levhalama ve adres tespit işlemlerini başlattı.

Hakkari’de numarataj çalışması

Hakkari Belediyesi numarataj ekiplerince kenti tüm mahallelerinde levhalama ve adres tespit işlemlerini başlattı.
Hakkari Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, 15 mahallede mekansal adres kayıt sistemine dayalı olarak adres belirlemeye esas cadde, sokak, bulvar, meydan ve bütün yapılara numarataj levhalama işlemi çalışması başlattı.

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