Hakkari'de iki araç çarpıştı: 2'si ağır 4 yaralı

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<br>Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. <br>Kaza, Hakkari-Van karayolu Depin mevkisinde meydana geldi. Hakkari'den gitmekte olan Sergen Taş yönetimindeki 30 T 0048 plakalı taksi, karşı yönden gelen Recep Bozkurt'un kullandığı 34 HJ 6732 plakalı araçla çarpıştı. Kazada sürücüler Sergen Taş ve Recep Bozkurt ağır yaralanırken, Bozkurt'un yanında bulunan 2 kişi de hafif yaralandı.<br>Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapatılan yol, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN<br>2020-06-11 11:29:52<br>

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