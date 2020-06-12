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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari’de bal satan iş yerleri denetlendi

İHA

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Gıda Kontrol Birimi ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte bal satan iş yerlerini denetledi.

Hakkari’de bal satan iş yerleri denetlendi

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Gıda Kontrol Birimi ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte bal satan iş yerlerini denetledi.
Halk sağlığını tehdit eden ürün satışını yapan işletmelere taviz vermeyen Hakkari Belediyesi ekipleri, tüm esnafa yönelik denetimlerini sürdürüyor. Kentin değişik noktalarında bal satan iş yerleri, belediye ekipleri tarafından sıkı bir denetimden geçirildi. Hakiki karakovan balı ile adında sıkça söz ettiren Hakkari’nin sahte bal ile anılmaması için iş yerlerindeki ballar ve satış noktalarının hijyenik ortamları titizlikle denetlendi.
Özelikle İran’dan Hakkari’ye sağlıksız balların sokulmaması için önlemlerin üst seviyeye çıkartılmasını isteyen vatandaşlar, diğer illerde sahte İran balının Hakkari balıymış gibi piyasaya sürülmesinin ise önüne geçilmesini istediler. Ucuz satılan balların sağlıksız olduğunu da ifade eden vatandaşlar, bu ballara dikkat edilmesi gerektiğini söylediler. Belediye ekiplerinin tüm iş yerlerine yönelik denetimlerinin sıklaştırmasının memnuniyet verici olduğunu belirten vatandaşlar, denetimlerin sürmesini istediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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