Belçika kurdu köpeğe başarılı ameliyat yapıldı

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Hakkari’de alt dudağında travmaya bağlı derin bir yarık oluşan Belçika Kurdu köpek başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuşturuldu.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi kliniğine getirilen güvenlik güçlerine ait alt dudağında travmaya bağlı derin bir yarık bulunan Belçika Kurdu köpek Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Veteriner Hekimi Faysal Cindioğlu tarafından hemen ameliyata alınan köpeğe başarılı bir ameliyat yapılarak müşahede altına alındı.

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