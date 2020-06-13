Hakkari'de 2 gün boyunca yürüyüş, eylem ve etkinlik yasaklandı

<br>Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ Valiliği, HDP'nin Hakkari ve Edirne'den Ankara´ya yapacağı, 15 Haziran'da başlayacak yürüyüş öncesinde il genelinde 2 gün boyunca yürüyüş, eylem ve etkinliklerin yasaklandığını açıkladı.<br>Bugün toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları doğrultusunda kentte 2 gün boyunca eylem ve etkinlikler yasaklandı. Kararın HDP'nin bazı illerde toplanma çağrılarının koronavirüsle mücadelede zafiyet oluşturabileceği gerekçesiyle alındığı ve 14-16 Haziran tarihlerini kapsadığı belirtildi. Valilikte yapılan açıklamada tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas ve solunum yolları ile çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamanın hayati önem taşıdığı vurgulandı. Valiliğin yasağa ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:<br>"Salgın hastalıkların yayılmasını önlemek, olası provakatif eylemlerin önlenmesi ve İlimiz genelinde alınacak olan Koronavirüs (Covid-19) salgınını emniyet tedbirleri kapsamında, 5442 sayılı İl idaresi Kanunu'nun 11. Maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Ve 19. Maddesine istinaden Milletvekilleri hariç olmak üzere 14.06.2020 günü saat 00:01'den 16.06.2020 günü saat 23.59'a kadar; 13.06.2020 günü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları gereğince; Açık alanlarda yapılması planlanan her türlü eylem ve etkinliklerin yasaklanmasına eylem ve etkinliklere destek vermek amacıyla toplanmaların engellenmesine yönelik olarak ilimizdeki eylemlere katılmak üzere hareket edecek şahıslar ve araçların ilimize giriş ve çıkışlarının kısıtlanmasına, Başka illerde gerçekleşmesi planlanan eylem ve etkinliklere katılım amacı ile ilimizden çıkış yaparak hareket edecek şahıslar ve araçların kısıtlanmasına, Alınan kararlara aykırı olarak hareket eden şahıslar, kurum/kuruluş, dernek ve tüzel kişiler hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi uyarınca idari yaptırım uygulanması kararları alınmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN<br>2020-06-13 20:25:07<br>

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