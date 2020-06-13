Şemdinli'de trafik kazası: 2 yaralı Virajı almayan otomkbil uçuruma yuvarladı

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Hakkari'nin ŞemdinliDerecik karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza , ŞemdinliDerecik karayolunda 25'inci kilometresinde bulunan Ortaklar mevkinde meydana geldi. B.A. yönetimindeki 30 AAB 797 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle uçuruma yuvarlandı. Sürücü B.A. ile yanında bulunan H.A. yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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