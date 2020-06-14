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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İHA

Hakkari'nin Aksu köyü yakınlarında 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Hakkari'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Aksu köyü yakınlarında 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda ilimiz merkez Aksu köyü Pınarca mevkiinde 2 bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmiştir. Yapılan hava destekli operasyon sonucunda 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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