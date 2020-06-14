Hakkari'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Hakkari'nin Aksu köyü yakınlarında 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda ilimiz merkez Aksu köyü Pınarca mevkiinde 2 bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmiştir. Yapılan hava destekli operasyon sonucunda 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

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