Koronayı atlatan Başkan Saklı görevine yeniden başladı

Hakkari'nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı korona virüsü yenerek yeniden görevine başladı.

22 Mayıs’ta Şemdinli Devlet Hastanesinde yaptığı korona virüs testinin pozitif çıkmasıyla hastaneye yatırılan Başkan Saklı, tedavisinin tamamlanmasıyla taburcu edilmişti. Başkan Saklı, bugün belediye binasına gelerek yeniden göreve başladı. Belediye çalışanlarıyla bir araya gelen Saklı, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Saklı, daha sonra yapımına devam edilen olimpik yüzme havuzunun bulunduğu alanda incelemelerde bulundu.

Açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Tahir Saklı, bugünden itibaren görevinin başında olduğunu belirterek, “Kaldığımız yerden halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah. Bu süreçte başta bütün sağlık çalışanlarına, ilçe halkına ve arayıp soran herkese teşekkür ederim. Halkımız, hakkımızda bazı gazetelerde çıkan spekülasyon haberlerine itibar etmesinler. Bütün öğrencilerimizin sağlık durumları iyi ve sınava hazırlanıyorlar. İnşallah sınavda güzel başarılar elde ederler. Biz öğrencilerimizin sınava gidecekleri iller için maddi imkanlar sağlayacağız, onlara destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

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