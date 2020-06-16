Hakkari'de bir köy karantinaya alındı

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Hakkari'de İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile korona virüs tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile HakkariÇukurca karayolu üzerinde bulunan Çimenli köyü 14 gün süreyle karantinaya alındı.

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