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Hakkari'de bir köy karantinaya alındı

İHA

Hakkari'de İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile korona virüs tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Hakkari'de bir köy karantinaya alındı

Hakkari'de İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile korona virüs tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile HakkariÇukurca karayolu üzerinde bulunan Çimenli köyü 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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