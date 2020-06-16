Şemdinli’de okullar dezenfekte edildi

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki okullar sınav öncesi dezenfekte edildi.

Şemdinli ilçesinde 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav öncesi okullardaki hazırlıklar da devam ediyor. Korona virüs salgını nedeniyle belirlenen okullarda temizlik ve dezenfekte çalışmalarının yapıldığını ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan, “Amacımız sınavlar öncesi öğrencilerimize hijyenik ve sağlıklı bir ortam hazırlamaktır” dedi.

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