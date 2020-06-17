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Hakkari-Van sınırında sıcak su sondajı Hakkari Valisi İdris Akbıyık: “Hakkari bir turizm memleketi yönünde hızla ilerliyor”

İHA

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari'nin bir turizm memleketi olma yönünde hızla ilerlediğini söyledi.

Hakkari-Van sınırında sıcak su sondajı Hakkari Valisi İdris Akbıyık: “Hakkari bir turizm memleketi yönünde hızla ilerliyor”

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari’nin bir turizm memleketi olma yönünde hızla ilerlediğini söyledi.
Kent merkezinden 50 kilometre uzaklıkta bulunan HakkariVan sınırındaki Boybeyi ve Sarıtaş köyleri civarındaki sıcak su kaynağının bulunduğu alanda MTA tarafından ilk sondaj çalışması yapılmaya başlandı. Vali İdris Akbıyık, beraberindeki Vali Yardımcısı Mutafa Duruk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile sondaj çalışmalarını yerinde denetledi. MTA Doğu Anadolu Bölge Müdürü Çetin Kartal ve teknik ekip tarafından karşılanan Vali Akbıyık ve beraberindekiler, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Burada konuşan Vali Akbıyık, Hakkari sınırında sıcak su sondajı yapıldığını belirterek, “Burada sondaj çalışmaları devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda sıcak suya kavuşacağız. Burada arazideki doğal güzelliğe, sıcak su tesisleriyle yeni bir güzellik ekleyeceğiz inşallah. Hakkarimiz açısından önemli bir proje, Hakkari bir turizm memleketi olma yönünde hızla ilerliyor. Bir taraftan kayak merkezinde konaklama tesislerimiz devam ediyor. Burada sıcak su sondajımız, Zap Vadisi’nde projemiz var ve yine Hakkari merkezde birçok projemiz devam ediyor. Mir Kalesi, Golazüryan bunların hepsi dağ turizmi anlamında, doğa turizmi anlamında, termal turizmi anlamında Hakkari’ye büyük bir katkı yapacak. Hakkari sadece Hakkarililerin değil; Vanlıların, İran’dan ve Irak’tan gelecek insanların ziyaret edecekleri, gelip görmek istedikleri önemli bir turizm merkezi olacak inşallah. Hakkari’de güzel şeyler yapılıyor, bu güzel hizmetlere her gün yenisi ekleniyor” dedi.

“Hakkari’nin ekonomisine büyük katkı sağlayacak”
Sondaj çalışmasının yapıldığı bölgede çıkarılacak sıcak suyun Hakkari ekonomisine de büyük bir katkı sağlayacağını ifade eden Vali Akbıyık, “İnşallah burası da sıcak suya kavuştuğunda ekonomik anlamda çok önemli. Buraya güzel bir tesis yapılabilir, büyük bir katkı sağlayacak. Hakkari’nin gelişmesine ve kalkınmasına büyük katkı sağlayacak. İl özel idaresi en kısa zamanda sondajı bitirip diğer projemizde olduğu gibi en kısa zamanda hayata geçireceğiz inşallah” şeklinde konuştu.
Vali Akbıyık, daha sonda HakkariVan karayolu üzerinde yapımı süren 17 kilometrelik tüp tünel çalışmalarını denetledi. Vali Akbıyık, “Bünyesinde 23,5 kilometre BSK, 8 bin 530 metre uzunluğunda 2 adet çift tüp tünel ve 660 metre uzunluğunda 3 adet çift köprü olan projede çerçevesinde toprak işleri ve sanat yapıları çalışmaları yapılmıştır. 2020 yılında 896 metre uzunluğunda 2 adet köprünün bitirilmesi ve 1 tünelde 2 bin metre kazı çalışmalarının yapılması hedeflenmektedir. YeniköprüYüksekova arasını 15 kilometre kısaltacak olan yol projesinin 2021 yılı sonuna kadar tamamlanması planlamaktadır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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