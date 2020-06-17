Hakkari’de sivrisinekle mücadele çalışması

Hakkari Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü standartlarına uygun ilaçlarla bataklık, sulak alan ve dere yataklarında kapsamlı bir çalışma başlattı.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü uzman ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların yaz aylarını rahat geçirebilmeleri için yeşil alan, çöp noktaları, park, bataklık, ahır, kanalizasyon bacaları, dere yataklarında sivrisinek, karasinek, kene ve haşerelere karşı çalışma başlattı. Uzman ekipler, doğal dokuya zarar vermeyen ve Dünya Sağlık Örgütü standartlarına uygun ilaçlar kullanarak çalışmalarını sürdürüyor. Veteriner İşleri Müdürü Emrullah Kanar'ın kontrolünde yapılan inceleme ile mahallelerde tespit edilen sivrisinek üreme odaklarının ilaçlandığını ve ilaçlamaya devam edildiğini ifade edildi. Veteriner İşleri Müdürü Kanar, yaz mevsiminde vatandaşların sivrisinek sıkıntısı çekmemesi için ilaçlamanın larva döneminde başlayarak devam ettiğini belirterek, “Bizler ilk olarak çalışmalarımıza sivrisineklerin üreyebilecekleri yerlerde başladık. Larva döneminin bitmesinin ardından genel ilaçlama başlayacak. Amacımız vatandaşlarımızın sineklerden ve sinekler vasıtasıyla bulaşan hastalıklardan uzak rahat bir yaz geçirmeleridir. Halk sağlığını ilgilendiren konularda belediyemiz üzerine düşen her türlü vazifeyi büyük bir hassasiyetle yerine getiriyor. Erken dönem larva mücadelesi, yaz aylarında da sinek ve haşereyle mücadeleye devam edeceğiz. Çalışmalarda Dünya Sağlık Örgütü standartlarına uygun ilaçlar kullanarak biyosidal ürün uygulaması yapılmaktadır" dedi.

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