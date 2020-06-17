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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari'de esnaf denetimleri sürüyor

İHA

– Hakkari'de korona virüsü nedeniyle haksız fiyat artışı yapan esnafa yönelik yapılan denetimler devam ediyor.

Hakkari'de esnaf denetimleri sürüyor

– Hakkari’de korona virüsü nedeniyle haksız fiyat artışı yapan esnafa yönelik yapılan denetimler devam ediyor.
Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda Birimi ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli esnaf gruplarına yönelik hijyen, fiyat ve korona virüs noktasında alınan tedbirlere uyulup uyulmadığı konusunda denetimleri yapılıyor. Hakkari Belediyesi, korona virüse karşı aldığı önlemler kapsamında dezenfekte işlemlerini aralıksız sürdürürken, zabıta ekipleri de vatandaşların sağlığı için denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta ekipleri, son 1 haftada başta marketler olmak üzere toplam 50 noktada denetim yaptı. Denetimler kapsamında marketlerin bir defada içeriye aldığı müşteri sayısına, market içerisinde müşteri sayısının fazla olmaması için giriş çıkışların kontrolüne, sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığı gibi konulara dikkat edildi. Ayrıca, marketlerde hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı ve ürünlerin fiyatı ile ilgili etiket denetimleri de yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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