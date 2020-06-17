Şemdinli Belediyesinden öğrencilere destek

Hakkari’nin Şemdinli Belediyesi, Van ve Hakkari il merkezinde 2728 Haziran’da Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek dar gelirli öğrencilere destek amacıyla stant kurdu.
Şemdinli Belediyesi Eğitim Birimine gelen öğrenciler, sosyal mesafe ve maske takma kuralına uyarak başvurularını yaptı. Başvuru yapan öğrencilerin yol masraflarını karşılayacaklarını ifade eden Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, “Sınava girecek dar gelirli öğrencilerimize destek olacağız. Biz hep öğrencilerin yanındayız. Onlara her türlü imkanı sağlayacağız” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.