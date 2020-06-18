Sınırda görülen koca engerek yılanı korkuya neden oldu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde ölçüm yapan harita teknikerleri, karşılarına çıkan koca engerek yılanı nedeniyle büyük korku yaşadı.

İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Esendere beldesinin Yamaç köyünde ölçüm yapan harita teknikeri Engin Özcanan ve Murat Arslan, birden önlerine çıkan koca engerek yılanı nedeniyle büyük korku yaşadı. İlk kez böyle bir yılanla karşılaştıklarını ifade eden Engin Özcanan ve Murat Arslan, “Ölçüm yaparken ender görülen koca engerek yılanıyla karşılaştık. Korkmaktan öte çok şaşırdık. Çünkü böyle bir türü daha önce bölgede görmedik. Biz de nadiren görünen yılana zarar gelmemesi için çalışma sahasını terk edene kadar uzak durduk. Yani yılan tekrar doğal yaşamına geri dönmüş oldu” dedi.

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