Şüphe üzerine aranan araçta 1 kilo metamfetamin ele geçirildi

<br>Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) HAKKARİ'de, yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 1 kilo 20 gram metamfetamin ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Depin'de uygulama noktası oluşturuldu. Polis ekipleri, şüphe üzerine plakası açıklanmayan bir aracı durdurararak, arama yaptı. Aramada, aracın farklı yerlerine gizlenmiş 1 kilo 20 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Hakkari mehmet özkan<br>2020-06-18 14:00:21<br>
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