Şüphe üzerine aranan araçta 1 kilo metamfetamin ele geçirildi

"Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) HAKKARİ'de, yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 1 kilo 20 gram metamfetamin ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Depin'de uygulama noktası oluşturuldu. Polis ekipleri, şüphe üzerine plakası açıklanmayan bir aracı durdurararak, arama yaptı. Aramada, aracın farklı yerlerine gizlenmiş 1 kilo 20 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Hakkari mehmet özkan<br>2020-06-18 14:00:21<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.