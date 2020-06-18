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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Derecik’te patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

İHA

Derecik’te patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Derecik ilçesinde yapılan operasyonda tespit edilen sığınak içerisinde patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “17 Haziran 2020 günü ilimiz Derecik ilçesi Gelişen köyü kırsal alanında yapılan operasyonda tespit edilen sığınak içerisinde yapılan aramada; 1 adet el yapımı patlayıcı ile güçlendirilmiş 203’lük top mühimmatı, 1 adet el yapımı patlayıcı ile güçlendirilmiş 120’lik top mühimmatı, 1 adet G3 piyade tüfeği, 2 adet AK47 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet el bombası, 5 adet anti tank roketatar mühimmatı, 1 adet ateşleyici, 5 adet AK47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 686 adet AK47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 100 adet 12.7 çapında fişek, bin 235 adet G3 piyade tüfeği fişeği, 2 adet elektrikli fünye, 2 adet 8’li pil bloğu, 1 adet el telsizi, 25 metre el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan elektrikli kablo, 1 adet paratoner, 160 adet sahte kimlik kartı, 8 adet örgütsel doküman ve 2 adet not defteri ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcı madde olay yerinde usulüne uygun şekilde imha edilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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