Hakkari'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

<br>Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Derecik ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta silah, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, sahte kimlik kartları ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derecik ilçesine bağlı Gelişen köyü bölgesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, yapılan arazi arama-tarama faaliyeti sırasında tespit edilen sığınakta, EYP(el yapımı patlayıcı) ile güçlendirilmiş 203´lük top mühimmatı, EYP ile güçlendirilmiş 120´lik top mühimmatı, 1 G-3 piyade tüfeği, 2 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 el bombası, 5 antitank roketatar mühimmatı, 1 ateşleyici, 5 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 686 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği mermisi, 100 adet 12.7 çapında mermi, 1235 adet G-3 piyade tüfeği mermisi, 2 elektrikli fünye, 2 adet 8´li pil bloğu, 1 el telsizi, 25 metre EYP yapımında kullanılan elektrikli kablosu, 1 paratoner, 160 sahte kimlik kartı, 8 örgütsel doküman ve 2 not defteri ele geçirildi. <br>Ele geçirilen patlayıcılar imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Hakkari mehmet özkan<br>2020-06-18 14:10:05<br>
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