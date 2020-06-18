Yüksekova'da şüpheli paket fünye ile patlatıldı

<br>Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kaymakamlık binası önüne bırakılan şüpheli paket, kontrollü olarak patlatıldı. Şüpheli paketten parfüm ve tıraş makinesi çıktı. <br>İlçenin en işlek caddesi olan Cengiz Topel üzerindeki Yüksekova Kaymakamlığı binası önüne bırakılan paketi görenler polise bilgi verdi. Polis ekipleri de bölgede güvenlik güvenlik önlemi alıp, caddeyi trafiğe kapattı. Şüpheli paket bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak fünye ile patlatıldı. Şüpheli paketten parfüm ve tıraş makinası gibi kişisel malzemeler çıktı. DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN<br>2020-06-18 17:18:19<br>

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