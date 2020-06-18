Vali Akbıyık'tan Şemdinli ilçesine ziyaret

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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Şemdinli ilçesini ziyaret etti.

Kaymakam Yakup Güven, Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Emniyet Müdürü Murat Evren ve kurum amirleri tarafından karşılanan Vali Akbıyık, esnafı ziyaret etti. Vatandaşlarla çay içip sohbet eden Vali Akbıyık, ardından yeni yapılan öğretmenevi binasında incelemelerde bulundu.

Vali Akbıyık daha sonra ilçeden ayrıldı.

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