Sporunu yap ödülünü kap etkinliği sona erdi

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün başlattığı "Sporunu Yap Ödülünü Kap" etkinliğinde dereceye giren katılımcılara ödülleri verildi.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 817 Mayıs tarihleri arasında başlattığı "Sporunu Yap Ödülünü Kap" etkinliğinde dereceye giren ilk dört sporcuya ödülleri verildi. Ödül törenine AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ayhan Tunç, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Sabri Demir, Sportif Eğitim Uzmanı Metin Güldal, Basketbol Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Yakup Aktaş ve dereceye giren sporcular katıldı. Açılış konuşmasını yapan Sportif Eğitim Uzmanı Metin Güldal, dünyada ve ülkemizde görülen korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle çocukların ve ebeveynlerinin evdeki hareketliliğini çok önemsediklerini söyledi.

Güldal, "Evde kal hareketsiz kalma projesi kapsamında spor eğitim uzmanlarımızın ve antrenörlerimizin uzaktan eğitim destekleriyle çocuklarımızın ve ebeveynlerinin evde kendi imkanları dahilinde yapacakları çok basit egzersizler ile kilo kontrolünü sağlamakla beraber bağışıklık sistemlerini güçlendirmeyi moral ve motivasyonu üst seviyelere çıkarmayı amaçladık. Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak başlattığımız sporunu yap ödülünü kap sloganıyla evdeki hareketliliğe katkı sağlamak ve teşvik etmek amacıyla 817 Mayıs 2020 tarihleri arasında ödüllü bir etkinlik organize ettik. Yaptığımız bu etkinlik kapsamında ilk 4 dereceye giren sporcularımız, tenis kortu branşında yaptığı bireysel çalışmasıyla 1. olan Abdurrahman Şahin, bisiklet kazanırken, judo branşında bireysel olarak yaptığı performansla 2. olan Tahir Öztunç tablet, basketbol branşında yaptığı performansla 3. olan Melih Koca eşofman takımı ve farklı branşlardan yaptığı performansla 4. olan Mimar Kaya spor ayakkabı kazandı. Hepsine katılımlarından dolayı teşekkür ederken tekrardan başarılar ediyorum " diye konuştu.

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