Hakkari'de 7 bin 776 öğrenci LGS sınavına girdi

<br>Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınava giren öğrenciler, koronavirüs önlemleriyle salonlara alındı. İl genelinde 7 bin 776 öğrencinin sınava girdiği belirtildi.<br>Kentte, LGS sınavı öncesi koronavirüs salgını nedeniyle sıkı tedbirler alındı. Okul girişlerinde bekleyen güvenlik görevlileri, öğrencileri sosyal mesafe kurallarına göre içeri aldı, maske ve dezenfektan dağıttı. Ateşleri ölçülen öğrenciler, ardından salona alındı. Okul dışında bekleyen aileler ise çocuklarının başarısı için dua etti.<br>Kentteki okulları gezen İl Milli Eğitim Müdürümü Bilal Gür, okul dışında bekleyen ailelere seslenerek, bu yıl tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafeye dikkat etmelerini istedi. Sınava giren tüm öğrencilere başarılar dileyen Milli Eğitim Müdürü Gür, 7 bin 776 öğrencinin LGS sınavına girdiğini ve bin 450 öğretmenin görev yaptığını kaydetti.DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN<br>2020-06-20 11:47:06<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.