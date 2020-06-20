Hakkari LGS ile sessizliğe büründü

– Hakkari’de Lise Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için uygulanan sokağa çıkma yasağı, kent merkezini sessizliğe bürüdü.
Tüm ülkede olduğu gibi Hakkari’de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı LGS sınavına öğrenciler aileleri refakatinde toplu taşıma aracı ve özel araçları ile geldi.
Korona virüs önlemlerinin üst seviyeye çıkartıldığı Hakkari’de LGS sınavı, huzur ve güven içerisinde geçti.
Bin 450 öğretmenin görev aldığı ve 7 bin 776 öğrencinin sınava girdiği kentte, vatandaşların yüzde 99,9’nun kısıtlamaya uyması ilde memnuniyetle karşılandı.
Kentte huzur ve güven içerisinde geçen sınavdan dolayı memnuniyetini dile getiren vatandaşlar valilik, emniyet ve il mili eğitim müdürlüğüne teşekkür ettiler.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.