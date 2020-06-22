Hakkari'de PKK'ya ait el yapımı patlayıcı ele geçirildi

<br>Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta el yapımı patlayıcı (EYP) ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesi Gürkavak Köyü Hanamir Yaylası'nda, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde tespit edilen sığınakta, 10 kilo ağırlığında 5 adet el yapımı patlayıcı (EYP), 32 pil, 1 antitank roketatar mühimmatı, 9 ateşleyici, 4 roket atar sevk fişeği, 15 metre infilaklı fitil, 1 basma düzenekli ateşleme anahtarı, 4 elektrikli fünye ve 50 metre el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan elektrikli kablo ele geçirildi. Patlayıcılar imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Hakkari mehmet özkan<br>2020-06-22 17:52:23<br>
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