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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari'de 2 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi

İHA

Hakkari'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu batı illerine götürülmek istenilen 2 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

Hakkari'de 2 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi

Hakkari'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu batı illerine götürülmek istenilen 2 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi.
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafında yapılan açıklamada, "Haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli ya da depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs veya şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce ilimizden Batı illerine araç ile yüklü miktarda uyuşturucu madde götürüleceği bilgisi edinilmiş, edinilen bilgiler doğrultusunda 18 Haziran 2020 tarihinde bahse konu araç üzerinde yapılan çalışmalarda; 2 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, olay ile ilgili olarak yakalanan 1 şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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