Hakkari’de silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Kavaklı köyü kırsalında tespit edilen bir sığınak içerisinde silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz merkez Kavaklı köyü kırsal alanında yapılan operasyonda tespit edilen sığınak içerisinde yapılan aramada; 2 adet AK47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet AK47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 100 adet AK47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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